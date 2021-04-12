Сколько жителей планеты полностью вакцинировались от коронавируса

Лишь более 5% жителей планеты полностью вакцинировались от COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

На настоящий момент в 154 странах сделано свыше 781 млн прививок от коронавирусной инфекции. Это, по подсчетам Bloomberg, позволяет предположить, что всего 5,1% жителей планеты полностью вакцинировались от КВИ.

По оценкам издания, средний темп вакцинации в странах, по которым имеется статистика, составляет сейчас 17,9 млн доз в день.

Это обескураживает. С такими темпами потребуются годы для того, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета, - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что под значительным уровнем предполагается от 70% до 85% населения.

Также издание обращает внимание на неравномерное распределение разработанных вакцин.

В странах с наивысшим уровнем доходов вакцинация проходит в 25 раз быстрее, чем в странах с самым низким уровнем доходов, - говорится в сообщении.

По данным агентства, 39,3% прививок от коронавирусной инфекции приходится на долю самых богатых 27 государств (в них проживает 11,1% населения планеты).

По числу прививок всех опережают Соединенные Штаты, в которых уже сделано 187 млн (на прошлой неделе в среднем вводилось 3,14 млн доз в день). При сохранении такого темпа, как отмечает Bloomberg, в США через три месяца будут вакцинированы 75% жителей. Также в первую тройку вошли Китай (164,5 млн прививок) и Индия (104,4 млн).