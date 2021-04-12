Токаев принял главу ОБСЕ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министра иностранных дел Швеции Анн Линде, находящуюся в Казахстане с официальным визитом, сообщает zakon.kz со ссылкой Акорду.

Приветствуя шведского дипломата, глава государства отметил чрезвычайную важность ее визита в нашу страну как в качестве действующего председателя в ОБСЕ, так и в качестве главы внешнеполитического ведомства Швеции.

Хотел бы подчеркнуть твердую приверженность Казахстана принципам и ценностям ОБСЕ. Сотрудничество с вашей организацией является одним из приоритетов нашей внешней политики. Мы готовы к более тесному взаимодействию как с вашей организацией, так и с государствами-членами, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства напомнил о том, что итоги состоявшегося в Астане в 2010 году исторического саммита ОБСЕ являются весьма важными с точки зрения придания дополнительного импульса развитию организации.

В рамках обсуждения перспектив двусторонних отношений глава государства заявил о том, что Казахстан рассчитывает на дальнейшее укрепление взаимодействия со Швецией с акцентом на экономическое и гуманитарное направления.

В свою очередь Анн Линде выразила признательность Касым-Жомарту Токаеву за теплый прием и подчеркнула, что данный визит является приоритетом для нее в качестве действующего председателя ОБСЕ.

Я хочу отметить, что мы придаем большое значение отношениям ОБСЕ с Казахстаном, – сказала министр иностранных дел Швеции.

Анн Линде проинформировала Касым-Жомарта Токаева о первых итогах своей деятельности на посту действующего председателя ОБСЕ, дальнейших рабочих планах, в том числе на центрально-азиатском направлении.

В ходе беседы были рассмотрены актуальные вызовы и риски безопасности на обширном европейском и евразийском пространстве от Ванкувера до Владивостока. Также состоялся обмен мнениями о путях реализации стоящих перед ОБСЕ задач в трех измерениях ее деятельности – военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом.