Более 2000 дефектов устранено на дорогах Алматы

В настоящее время по улично-дорожной сети Алматы масштабно проводятся работы по текущему ремонту, сообщает zakon.kz.

С начала апреля с наступлением благоприятных погодных условий устранено более 2000 дефектов (ямы, выбоины, просадки) на 203 улицах города, ямочным ремонтом отремонтировано более 22 000 м2 покрытия, поднято 588 люков и решеток, рихтовка и выправление 945 п.м. бортовых камней, - отметили в акимате.

Ежедневно для выполнения работ по текущему ремонту задействованы более 400 рабочих и 155 единиц спецтехники.

По состоянию на 12 апреля т.г. планируется производство ремонтных работ на 26 улицах города:

1)Пр.Рыскулова

2)Ул.Жансугурова

3)Ул.Ратушного

4)Ул.Жанкожа батыра

5)Ул.Набережная

6)Ул.Байтенова

7)Мкр.Бурундай, ул.Барыс

8)Пр.Достык

9)ВОАД

10)Мкр.Жулдыз

11)Ул.Дегдара

12)Ул.Папанина

13)Ул.Какишева

14)Ул.Сланова

15)Ул.Калмыкова

16)Ул.Тажиева

17)Мкр.Алтын бесик

18)Ул.Жубанова

19)Мкр.Атамекен

20)Ул.Сулейменова

21)Ул.Розыбакиева

22)Ул.Навои

23)Ул.Айтеке Би

24)Ул.Байтурсынова от Курмангазы

25)Ул.Жумалиева

26)Ул.Досмухамедова