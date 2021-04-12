Почему в мире растет количество заражений коронавирусом, объяснил инфекционист

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский объяснил рост числа случаев COVID-19 в мире, передает zakon.kz.

По его мнению, как сообщает РИА Новости, рост количества заражений коронавирусом в мире можно объяснить усталостью людей от существующих противоэпидемических мероприятий, увеличение смертности - особенностями тестирования.

Увеличение числа новых случаев заражения объясняется простым фактом, что не 100% населения Земли имеют естественный или искусственный иммунитет к коронавирусу. Увеличение смертности я бы, скорее всего, связал с тем фактом, что меньше охват тестирования, выявляют больше людей в стационаре с признаками инфекционной болезни и меньше - носителей. Сергей Вознесенский

По его словам, однозначно говорить о том, что какие-то штаммы коронавируса обладают более тяжелым течением и повышенной летальностью, пока нельзя. Подъем, как считает инфекционист, может объясняться и нарастающим халатным отношением людей к действующим противоэпидемическим ограничениям.

Все уже немного устали. В северном полушарии уже приближается теплое время года, и всем хочется уже побыстрее отказаться от использования средств индивидуальной респираторной защиты. Но пока что это делать рано, - пояснил он.

Вознесенский не стал строить прогнозы относительно того, как долго продлится подъем заболеваемости в мире, поскольку на этот показатель оказывает влияние целая совокупность факторов.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что количество заражений COVID-19 в мире растет семь недель подряд, смертность от вируса увеличивается уже месяц.