Кто инициировал проверку в Службе скорой помощи Алматы

Представитель Управления здравоохранения Алматы Светлана Султангазиева ранее сообщила, что прокуратура проверяет Службу скорой медицинской помощи. В пресс-службе ССМП дали комментарий по этому поводу, сообщает zakon.kz.

12 апреля на онлайн-брифинге представителя Управления общественного здоровья Алматы спросили, будет ли проводиться проверка по жалобе сотрудников скорой помощи, которые заявили о задержке зарплат, а также о выявленных фактах неиспользованной гуманитарной помощи.

Представитель УОЗ рассказала, что комиссионная проверка управления выявила ряд нарушений в работе некоторых сотрудников станции скорой помощи.

В КГП на ПХВ "Служба скорой медицинской помощи" УОЗ Алматы сообщили, что проверка правоохранительными органами назначена после обращения действующей администрации ССМП.

Внеплановой инвентаризацией на подстанциях были выявлены недостачи и излишки лекарственных средств и изделия медицинского назначения, такие как СИЗы, маски, защитные экраны, резиновые сапоги и др. пресс-служба ССМП Алматы

В ведомстве отметили, что "действующей администрацией ССМП информация была передана в соответствующие органы".

По результатам проверки и расследования, будут приняты меры соответствующего характера. Касательно вопроса о несвоевременной выплате зарплат и надбавок, задержек по выплате заработной платы сотрудникам ССМП нет, - добавили в пресс-службе.