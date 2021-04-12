Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией

Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня для профилактики завоза новой коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Нами принято решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение, осуществляемое из российских международных аэропортов в аэропорты Турецкой Республики и в обратном направлении с 15 апреля сего года до 1 июня сего года. За исключением направлений, необходимых для участия акционерного общества "Концерн Титан-2" в строительстве атомной электростанции <...>, вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе на территории Турецкой Республики, а также сохранения на взаимной основе двух рейсов в неделю: Москва - Стамбул, Стамбул - Москва, - сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Кроме того, с 15 апреля по 1 июня будет приостановлено авиасообщение между Россией и Танзанией.

На основании анализа эпидемиологических данных нами принято решение приостановить авиационное сообщение с Объединенной Республикой Танзания <...> с 15 апреля по 1 июня, - сказала вице-премьер.

Авиасообщение с Танзанией и Турцией будет возобновлено в том случае, если ситуация с коронавирусом в этих странах стабилизируется.

Хотела бы обратить внимание, что мы внимательнейшим образом будем отслеживать ситуацию. И если ситуация в Турецкой Республике и республике Танзания стабилизируется, то мы будем оперативно информировать наших граждан, чтобы они имели возможность покупать туры в эти государства, - сказала Голикова.

Российским туроператорам рекомендуется приостановить деятельность по продаже туров для путешествий в Турцию с 15 апреля по 1 июня.

Туроператорам рекомендовано приостановить реализацию туристического продукта на территорию Турецкой Республики с территории Российской Федерации в этот же период (с 15 апреля по 1 июня - прим. ред.) - сказала она.