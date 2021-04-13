В Шымкенте задержали студентов-наркокурьеров

За сутки в Шымкенте полицейскими были задержаны восемь граждан, распространявших наркотики, сообщает zakon.kz.

3 апреля сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции Шымкента в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории города задержаны восемь граждан, распространявших синтетические наркотические вещества. Большинство из них студенты. Четверо из задержанных оказались девушками, - говорится в сообщении на официальном сайте МВД РК.

Как сообщается, все они получали указания, связанные с торговлей синтетических наркотических средств, через соцсети за определенные денежные средства.

Отмечается, что в их обязанности входило закладывать заранее приготовленные наркотические вещества в тайниках.

Практически все действия совершались в ночное время. Потому что фотографии, которые они передавали друг другу, были сфотографированы в ночное время, - следует из сообщения.

В ходе проверки были изъяты синтетические наркотические вещества, упакованные в полиэтиленовую проволочную оболочку в количестве 116 штук, спрятанные в незамеченных местах.

В настоящее время проверяется причастность указанных граждан к другим аналогичным преступлениям, - отмечается в сообщении.