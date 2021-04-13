На 1,5 млн тенге обманул казахстанцев мошенник из Костаная

44 гражданина Казахстана доверились костанайскому мошеннику, сообщает zakon.kz.

В период с февраля по июнь 2020 года 27-летний житель Костаная обманным путем занимался оформлением онлайн-кредитов в одной из микрокредитных организаций "Деньги говорят" на граждан Республики Казахстан. Займы составляли от 30 до 50 тыс. тенге. В результате незаконных действий мошенника, пострадало 44 человека. пресс-служба Департамента полиции Костанайской области

По данным ведомства, для получения личных данных граждан, мошенник использовал разные способы.

Первоначально, под различными предлогами брал копии удостоверений личности своих знакомых и друзей. После - использовал социальную сеть, где в объявлениях "найденные документы" брал данные граждан. В другом случае подавал объявление о трудоустройстве, для чего требовал фото и удостоверения личности. Таким образом, имея личные данные граждан (ФИО, ИИН, номер удостоверения) беспрепятственно оформлял онлайн-кредиты, - рассказали в департаменте.

Отмечается, что потерпевшие узнавали о фактах оформления кредитов на их имя только после образовавшейся задолженности, посредством СМС-оповещения о погашении задолженности и звонков от сотрудников МКО с просьбой погасить задолженность по кредиту.

Житель Караганды в августе месяце 2020 года нашел объявление о трудоустройстве водителем по категории "С" и при переписке по мессенджеру скинул все свои персональные данные. Однако на работу он так и не устроился, а по истечении шести месяцев узнал о том, что на его имя неизвестным лицом оформлен онлайн-кредит. Задолженность по кредиту составила 50 тыс. тенге. Одна из потерпевших оказалась близкой родственницей мошенника, жительница Костаная, которая узнала о задолженности от коллекторской компании по истечении пяти месяцев, - рассказали о потерпевших казахстанцах в ДП.

По данным областной полиции, всего нанесенный материальный ущерб от действий мошенника составил более 1,5 млн тенге.

В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По данному факту ведется досудебное расследование по ст. 190 ч.3 УК РК, - добавили в пресс-службе.