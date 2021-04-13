Страны G7 потребовали от России "прекратить провокации" у границ Украины

Министры иностранных дел стран, входящих в G7 (Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США), а также представитель ЕС, выразили обеспокоенность присутствием войск России у границ с Украиной и в Крыму, и призвали ее "прекратить провокации", сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении внешнеполитических ведомств государств "семерки".

Мы, министры иностранных дел G7 и верховный представитель ЕС [по иностранным делам и политике безопасности], глубоко озабочены продолжающимся крупным наращиванием российских военных сил на границе с Украиной. Такие масштабные передвижения войск без предварительного оповещения представляют угрозу и дестабилизируют ситуацию. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность в соответствии с взятыми на себя международными обязательствами, - отмечается в сообщении МИД Великобритании, которая в этом году председательствует в объединении.

Они назвали единственным путем к политическому урегулированию конфликта на востоке Украины выполнение минских договоренностей.

В Кремле заявили, что российские военные передвигаются по территории своей страны и делают это в соответствии с теми маршрутами, которыми считают нужным.