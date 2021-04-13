Врач рассказал о влиянии коронавируса на психику

Последствия перенесенного коронавируса в течение одного-двух месяцев способны отрицательно влиять на когнитивные функции, вызывать расстройства сна, памяти, концентрации внимания, интеллектуальные нарушения, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Серьезные психические проблемы в результате затяжной пандемии, такие как реактивные депрессии, генерализованные тревожные расстройства и другие, могут затянуться на год и более, - рассказал заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Андрей Шмилович.

Шмилович заявил, что коронавирусная инфекция способна вызывать органические расстройства психики. По его словам, многим пришлось столкнуться с такими неврологическими симптомами, как аносмия и паросмия — это утрата и извращение обоняния, ощущение запахов, которых нет в реальности. При этом врач отметил, что так называемых органических депрессий или психозов COVID-19 не вызывает.

Психиатр также сообщил, что увеличилось число пациентов с тревожно-фобическими расстройствами, ипохондрией, а также людей с тяжелыми вариантами расстройств пищевого поведения.