Мамин поздравил казахстанцев с началом месяца Рамадан

Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанских мусульман с началом месяца Рамадан, сообщает zakon.kz.

Поздравление Мамина было опубликовано на официальном сайте премьер-министра.

Поздравляю мусульман Казахстана с наступлением Священного месяца Рамазан и началом Великого поста. Это время нравственного очищения, сострадания и милосердия, терпимости и взаимопонимания, заботы о близких и помощи нуждающимся.

Рамазан укрепляет традиционные духовные ценности народа Казахстана, что объединяет не только мусульман, но и представителей других религий в нашей стране.

Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть Всевышний услышит все молитвы верующих и воздаст многократно за благие дела!