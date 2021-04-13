Мамин поздравил казахстанцев с началом месяца Рамадан

Премьер-министр РК Аскар Мамин поздравил казахстанских мусульман с началом месяца Рамадан, сообщает zakon.kz.
Поздравление Мамина было опубликовано на официальном сайте премьер-министра.
Поздравляю мусульман Казахстана с наступлением Священного месяца Рамазан и началом Великого поста. Это время нравственного очищения, сострадания и милосердия, терпимости и взаимопонимания, заботы о близких и помощи нуждающимся.
Рамазан укрепляет традиционные духовные ценности народа Казахстана, что объединяет не только мусульман, но и представителей других религий в нашей стране.
Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, мира и благополучия. Пусть Всевышний услышит все молитвы верующих и воздаст многократно за благие дела!
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