Отсидевший за двойное убийство казахстанец снова убил двоих

Жителя Рудного приговорили к пожизненному сроку за убийство двух человек. За три месяца до этого от вышел из колонии, где пробыл 20 лет за совершение аналогичного преступления, передает zakon.kz.

Alau.kz сообщает, что 41-летний Эдуард Сулаков 20 лет провел в колонии за совершение двойного убийства с особой жестокостью. В мае 2020 года он вышел на свободу. В августе он оказался в гостях, где вместе с хозяевами дома пил спиртные напитки.

В судебном заседании достоверно установлено, что вы Сулаков, 16 августа 2020-ого года, находясь в доме погибших, после распития спиртных напитков вступили в конфликт с Бисендиным, ввиду того, что он вас, и свою супругу Черныш уличил в интимной близости, — сказала судья Жаннар Тлеубаева.

В ходе конфликта Сулаков нанес хозяину дома множество ударов ножом в грудную клетку. От полученных ранений Бисендин скончался на месте. Женщину, на глазах у которой произошло убийство, Сулаков увел в другую комнату, чтобы успокоить.

Поскольку она находилась в состоянии алкогольного опьянения и в состоянии истерики, вступили с ней, с ее согласия в интимную близость, а затем, в целях сокрытия убийства ее супруга, взяли второй нож, и нанесли несколько ударов в область ее шеи, отчего Черныш скончалась на месте преступления, — сказала судья.

Сулаков ушел из дома. Тела хозяев через некоторое время обнаружили их соседи.

Над раскрытием двойного убийства в Рудном работала специальная следственно-оперативная группа. Подозреваемого искали два дня, и 20 августа, он был задержан, несмотря на то, что пытался скрыться от оперативников и оказал им сопротивление.

Проявил хладнокровность, цинизм и расчетливость при совершении убийства Бисендина и Черныш. Кроме того, при этом вы являетесь вменяемым лицом, — обращаясь к подсудимому сказала судья.

В действиях Сулакова суд признал опасный рецидив и приговорил к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание он будет в колонии чрезвычайной безопасности.

По решению суда, в новом месте лишения свободы, Сулакова будет принудительно лечить врач-психиатр. Приговор может быть обжалован.