Китай обеспокоен решением Японии сбросить воду с аварийной АЭС в океан

Власти Китая считают, что решение сбросить воду с атомной электростанции "Фукусима-1" в Тихий океан безответственное, сообщает zakon.kz.

В МИД Китая отметили, что это может навредить соседним странам.

Как близкий сосед и заинтересованная сторона Японии, Китай выражает серьезную озабоченность по этому поводу, — заявили в министерстве.

Также представители ведомства считают, что вода с японской АЭС может плохо повлиять на морскую среду и здоровье жителей соседних стран.

Как отмечает РБК, Китай призвал Японию пересмотреть свое решение.

По данным издания, вода нужна на АЭС для охлаждения реакторов. Сейчас она хранится в резервуарах в объеме примерно 1,23 млн тонн.

Ранее сообщалось, что японское правительство разрешило сливать воду после очищения в океан. Процедура начнется через два года.

Авария на атомной электростанции произошла в 2011 году.