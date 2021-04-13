Какие дороги будут ремонтировать в Алматы 13 апреля

В настоящее время по улично-дорожной сети Алматы масштабно проводятся работы по текущему ремонту, передает zakon.kz.
С начала апреля с наступлением благоприятных погодных условий устранено более 2000 дефектов (ямы, выбоины, просадки) на 242 улицах города, ямочным ремонтом отремонтировано более 25 000 квадратных метров покрытия, поднято 590 люков и решеток, рихтовка и выправление 964 п.м. бортовых камней.
Ежедневно для выполнения работ по текущему ремонту задействованы более 400 рабочих и 155 единиц спецтехники.
13 апреля будет проводиться ремонт на следующих улицах:
Алатауский район:
Жетысуский район:
Ауэзовский район:
Наурызбайский район:
Алмалинский район:
Медеуский район:
Турксибский район:
Бостандыкский район:
Просим жителей города заранее корректировать свой маршрут.
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