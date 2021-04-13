Какие дороги будут ремонтировать в Алматы 13 апреля

13 апреля 2021, 10:54
Фото: Pixabay

В настоящее время по улично-дорожной сети Алматы масштабно проводятся работы по текущему ремонту, передает zakon.kz.

С начала апреля с наступлением благоприятных погодных условий устранено более 2000 дефектов (ямы, выбоины, просадки) на 242 улицах города, ямочным ремонтом отремонтировано более 25 000 квадратных метров покрытия, поднято 590 люков и решеток, рихтовка и выправление 964 п.м. бортовых камней.

Ежедневно для выполнения работ по текущему ремонту задействованы более 400 рабочих и 155 единиц спецтехники.

13 апреля будет проводиться ремонт на следующих улицах:

Алатауский район:

  • Ул.Хасен Оралтай
  • Ул.Жумабаева
  • Пр.Рыскулова
  • Ул.Барыс
  • Ул.Туймебаева
  • Ул.Красноармейская
  • Ул.Ауэзова (мкр.Ужет)

Жетысуский район:

  • Ул.Жансугурова
  • Ул.Серикова
  • Ул.Ратушного
  • Ул.Сулейменова

Ауэзовский район:

  • Мкр.Алтын бесик
  • Мкр.Атамекен
  • Ул.Пятницкого

Наурызбайский район:

  • Ул.Нурпеисова
  • Ул.Тажиева
  • Ул.Мусабаева
  • Ул.Сланова
  • Ул.Мечеть

Алмалинский район:

  • Ул.Досмухамедова
  • Ул.Нурмакова
  • Ул.Жумалиева
  • Ул.Исаева

Медеуский район:

  • Талгарский тракт
  • Ул.Омарова
  • Пр.Аль-Фараби
  • Ул.Кунаева

Турксибский район:

  • Ул.Ержанова
  • Ул.Папанина
  • Ул.Айша биби
  • Ул.Енисейская

Бостандыкский район:

  • Ул.Кекилбайулы
  • Ул.Тлендиева
  • Ул.Навои
  • Ул.Утепова

Просим жителей города заранее корректировать свой маршрут.


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