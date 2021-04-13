Британские врачи назвали первые признаки рака кожи, сообщает zakon.kz.

По информации Lenta.ru, в первую очередь следует обращать внимание на любые новые родинки или пятна, появляющиеся после 21 года.

Опасение должны вызвать любые изменения пятен на коже — цвет, форма, размер, текстура.

Также стоит обратить внимание на родинки, которые постоянно чешутся, болят, покрываются коркой или кровоточат в течение более чем трех недель.

Врачи рекомендуют обратиться к врачу и пройти обследование при обнаружении любого из вышеперечисленных признаков.