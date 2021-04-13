Женщину осудили на 5 лет за смертельное ДТП в Алматы

В Алматы 59-летнюю женщину приговорили к пяти годам лишения свободы за ДТП со смертельным исходом, сообщает zakon.kz.

Напомним, женщина, управляя автомашиной Toyota Land Cruiser Prado, следуя по улице Ескараева в восточном направлении, на пересечении улицы Розыбакиева, игнорируя действие знака "уступи дорогу", выехала на перекресток, где допустила столкновение с автомашиной Lexus GX-300, которая следовала по улице Розыбакиева на север. В результате удара Lexus по инерции допустил наезд на четырех пешеходов, стоявших на обочине дороги. Одна из них – гражданка К., 1992 года рождения, от полученных травм скончалась на месте происшествия. Еще один пешеход – гражданин А., 1994 года рождения, умер в больнице. Другие пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения.

Судом Бостандыкского района Алматы женщина была признана виновной в совершении ДТП, повлекшего смерть двух человек, и осуждена к пяти годам лишения свободы.