ТОП-10 вопросов и ответов о медпомощи детям в пакете ОСМС

В Фонде социального медицинского страхования ответили на наиболее часто поступающие вопросы по порядку оказания медпомощи детям в рамках обязательного медстрахования, передает zakon.kz.
Нет, дети до 18 лет относятся к льготной категории, за которые отчисления за ОСМС делает государство. Поэтому медицинская помощь в пакете медстрахования доступна детям в полном объеме.
Детям до 18 лет стоматологическая помощь оказывается бесплатно как в экстренном, так и плановом порядке.
В пакет стоматологических услуг медицинского страхования входят:
За стоматологической помощью можно обратиться как в поликлинику, так и в стоматологическую клинику. При этом, важно, что, клиника, оказывающая стоматологические услуги, является потенциальным поставщиком Фонда и находится в реестре потенциальных поставщиков.
Перечень поставщиков стоматологических услуг можно посмотреть на сайте Фонда.
Для детей до года адаптивные сухие смеси выдаются в поликлиниках по месту прикрепления в следующих случаях:
В зависимости от состояния матери ей могут назначить как исключительно искусственное, так и смешанное вскармливание.
Дети и подростки с хроническими заболеваниями могут проходить поддерживающую медицинскую реабилитацию регулярно два-три раза в год. Это делается при динамическом наблюдении в поликлиниках во избежание осложнений.
Реабилитацию третьего этапа проводят в поликлиниках, дневных и круглосуточных стационарах, реабилитационных центрах и стационарах на дому по направлению медицинских работников поликлиники в зависимости от заболевания пациента.
В 2020 году было проведено 58 тысяч реабилитационных мероприятий для детей, больше половины были проведены при хронических заболеваниях.
Конечно. Для этого необходимо записаться на прием к участковому врачу/педиатру по месту прикрепления, во время консультации указать причину обращения. Врач даст направление к кардиологу, а тот назначит необходимые обследования, чтобы исключить противопоказания для занятий спортом.
Дети до 5 лет обслуживаются на дому участковым врачом при любом ухудшении состояния здоровья.
Вызов к детям старше 5 лет обслуживается специалистом первичной медико-санитарной помощи - врачом, средним медицинским работником в зависимости от повода вызова и самочувствия ребенка.
Согласно постановлению Правительства РК от 24 сентября 2020 года, плановые профилактические прививки против инфекционных заболеваний (туберкулез, гепатит, полиомиелит, коклюш, дифтерия и столбняк, гемофильная инфекция типа b, пневмококковая инфекция, корь, краснуха и паротит (свинка) – детям проводятся бесплатно в медицинской организации по месту прикрепления независимо от ее формы собственности.
Напомним, в Казахстане сроки проведения вакцинации определены Национальным календарем прививок согласно возрасту.
Медицинская помощь детям с врожденной аномалией сердца оказывается бесплатно на всех этапах диагностики и лечения.
Нет, покупать не нужно. Запросить медицинскую справку для зачисления в детский сад или школу можно в поликлинике по месту прикрепления. В справку заносятся физиологические параметры ребенка, имеющиеся аллергические реакции, хронические и перенесенные инфекционные заболевания, полученные прививки, результаты профилактических осмотров и лабораторных анализов и т.д.
После поступления ребенка в детский сад карту продолжает заполнять медицинский работник детского сада.
Профилактические осмотры детей проводятся ежегодно – от рождения до совершеннолетия. Воспитанников дошкольных учреждений, школьников, учащихся среднеспециальных учебных заведений и студентов до 18 лет обследует выездная бригада в организациях образования. Осмотр детей, которые не посещают дошкольные учреждения, проводится в поликлинике или семейном центре здоровья.
Кратность и периодичность профилактических осмотров установлены приказом Министра РК от 15 декабря 2020 года "Об утверждении правил, объема и периодичности проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения, включая детей дошкольного, школьного возрастов, а также учащихся организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования".
Хотите быть в курсе важных новостей?