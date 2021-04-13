Единые правила ведения реестров для нотариусов появятся в Казахстане

Министерство юстиции РК разработало Правила ведения реестров единой нотариальной информационной системы, передает zakon.kz.

Правила устанавливают единые требования к ведению реестров Единой нотариальной информационной системы (ЕНИС) и распространяются на электронный реестр нотариальных действий, реестр наследственных дел, реестр учета завещаний.

Ведение электронных реестров ЕНИС включает в себя внесение в них сведений, обеспечение нотариальной тайны в отношении сведений, включенных в электронные реестры, предоставление сведений из этих реестров.

Правом внесения сведений в электронные реестры ЕНИС обладают государственные нотариусы и нотариусы, занимающиеся частной практикой. По указанию и под ответственность нотариуса вносить сведения в электронные реестры ЕНИС может помощник нотариуса. - говорится в документе.

Возможность регистрации нотариальных действий в электронных реестрах ЕНИС блокируется путем введения данных о приказе (дата, номер приказа, срок и основания):

для частных нотариусов при прекращении, приостановлении действия лицензии, нахождения в отпуске или приостановлении, выходе либо исключении из членства в нотариальной палате - Республиканской нотариальной палатой;

для государственного нотариуса при увольнении или нахождения в отпуске.

При этом указывается, что электронные реестры ЕНИС частного нотариуса разблокируются Республиканской нотариальной палатой при восстановлении действия лицензии либо восстановлении членства в нотариальной палате, либо подачи заявления о выходе на работу из отпуска. Электронные реестры ЕНИС государственного нотариуса разблокируются Министерством юстиции РК при подаче заявления о выходе на работу из отпуска.

В случае остановки работы ЕНИС нотариус составляет акт о невозможности работы ЕНИС по утвержденной форме.

После устранения причин остановки работы ЕНИС нотариус заносит сведения о совершенных нотариальных действиях в электронные реестры ЕНИС не позднее следующего рабочего дня с момента восстановления работы ЕНИС.

Как отмечается, использование нотариусом сведений из государственных электронных информационных ресурсов посредством ЕНИС в личных целях не допускается.

Согласно установленного порядка, нотариус имеет один электронный реестр нотариальных действий.

При этом сведения о совершенных нотариальных действиях в электронный реестр он вносит незамедлительно после совершения нотариального действия.

При выезде нотариуса для совершения нотариального действия вне места его работы нотариус вносит сведения незамедлительно после возвращения.

Согласно правилам, орфографические, грамматические или технические поправки и ошибки в электронном реестре нотариальных действий оговариваются в графе "Примечание".

Ошибочно внесенное нотариальное действие в электронный реестр нотариальных действий отменяется не позднее двадцати четырех часов с момента регистрации нотариального действия, за исключением праздничных и выходных дней.

Правила также предусматривают порядок ведения реестра наследственных дел.

Полностью посмотреть документ можно на портале "Открытые НПА", где документ размещен для публичного обсуждения до 26 апреля.