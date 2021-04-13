Звезда фильма "Один дома" впервые стал отцом 

5 апреля 40-летний актер Маколей Калкин впервые стал отцом, сообщает zakon.kz.

По информации Esquire, у него родился сын. Назвали мальчика Дакота в честь покойной сестры актера. Вес ребенка 3100 гр.

Маколей Калкин и Бренда Сонг познакомилась на съемках фильма в Таиланде несколько лет назад. До ребенка пара заботилась о трех кошках, рыбках, собаке и попугае.

Мы очень рады, — прокомментировала радостное событие пара.

Маколей Калкин снискал огромную популярность как актер-ребенок, сыграв в 10-летнем возрасте главную роль в комедии "Один дома", ставшей для многих зрителей по всему миру не просто фильмом, а символом и необходимым атрибутом Рождества и Нового года. Он также известен по картинам "Добрый сынок", "Богатенький Ричи", "Моя девочка", "Клубная мания", "Спасенная", "Секс на завтрак" и "Повелитель страниц".