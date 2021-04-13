О росте цен на продукты ответили в акимате Нур-Султана

Заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана Гульмира Ермолдина рассказала о мерах по сдерживанию цен на продукты, передает корреспондент zakon.kz.

Она отметила, что с начала года рост цен зафиксирован на плодово-овощную продукцию - 7% и яйца - на 10%.

В связи с пандемией, удорожанием сырья и транспортных расходов, конечно, цены растут, инфляция идет. Данный рост прослеживается на территории всей республики. Учитывая, что практически вся продукция у нас в город завозится, то, естественно, это отражается на ценах, - сказала Гульмира Ермолдина на брифинге в акимате

По ее словам, для стабилизации цен в городе сформированы специальные стабфонды и проводится работа по оборотному механизму.

По стабфонду были закуплены мука, рис, сахар. Но в этом году из всего объема у нас остался сахар, который уже практически реализован. Акиматом делается больший акцент на втором механизме - это выдача льготных кредитов торговым сетям. Потому что большая часть производителей у нас находится в регионах, поэтому основной акцент мы делаем именно на торговой сети, чтобы охватить более широкие слои населения этим льготным кредитованием по ценам, - добавила заместитель руководителя Управления по инвестициям и развитию предпринимательства столицы.

Тамила Языкова, Нур-Султан