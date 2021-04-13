Алиев допустил мирное соглашение с Арменией

Президент Азербайджана объявил о возможности заключения мирного соглашения с Арменией, сообщает zakon.kz.

Ильхам Алиев на пресс-конференции в Баку отметил, что страница конфликта закрыта.

Я неоднократно говорил о возможности заключения мирного соглашения. Это наши планы, но с армянской стороны нет никаких подобных сигналов, - подчеркнул Алиев.

Президент считает, что ситуация в районе конфликта вокруг Нагорного Карабаха после прекращения боевых действий по-прежнему остается хрупкой.

Режим прекращения огня соблюдается, но, несмотря на это, перед нами стоит еще много вопросов, касающихся послевоенного развития, - заявил он.

Кроме того, Алиев призвал к взаимодействию гражданское общество Армении в мирном строительстве в регионе.

Конфликт решен, и нам надо смотреть в будущее, - заключил он.

Карабахский конфликт - этнополитический конфликт в Восточном Закавказье между азербайджанцами и армянами.

В сентябре—ноябре 2020 года конфликт перешел в фазу войны, по итогам которой Азербайджан вернул значительную часть ранее потерянных территорий.