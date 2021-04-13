Сагинтаев поздравил алматинцев с праздником Рамадан

13 апреля 2021, 13:24
Фото: inbusiness.kz

Акимат Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил алматинцев с праздником Рамадан, сообщает zakon.kz.

Поздравляю всех мусульман города с наступлением священного месяца Рамадан! Уверен, что в это непростое время мы, только объединившись, победим эпидемию и вернемся к нормальной жизни.- написал он на своей странице в Instagram.

В этом году Рамадан продлится 30 дней: начнется 13 апреля и закончится 12 мая. 13 мая начнется Ораза Айт. Ночь Предопределения - Лейлат аль-Кадр - ожидается в ночь с 8 на 9 мая.

Фитр-садака в этом году установлена в размере 420 тенге.

Проекты, посвященные Рамадану, будут транслироваться в прямом эфире на канале "Халык арна".

Расписание поста и намаза в городах и регионах Казахстана можно скачать здесь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Бакытжан Сагинтаев (@sagintayev.b)


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?