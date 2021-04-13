Ушел из жизни ветеран казахского телевидения Амиролла Саримов

В Алматы на 71-м году жизни скончался ветеран казахского телевидения, отец политолога, депутата мажилиса Айдоса Сарыма - Амиролла Саримов, передает zakon.kz.

Скончался наш отец, ветеран казахского телевидения Амиролла Саримов. Мы вынуждены соблюдать ограничения, вызванные пандемией. Айдос Сарым на своей странице в Facebook.

От имени семьи он поблагодарил всех, кто выразил соболезнования.

Прощание с Амироллой Саримовым состоится в среду в Алматы.

Он много лет самоотверженно работал на телеканале "Казахстан", внес значительный вклад в развитие казахской журналистики.

С января этого года Айдос Сарым является депутатом Мажилиса Парламента Казахстана.