В Африке обнаружили штамм COVID с 34 мутациями

У путешественников в аэропорту Анголы обнаружен новый вариант коронавируса с 34 мутациями, сообщает zakon.kz.

Специалисты не исключают, что вариант SARS-CoV-2 с большим количеством изменений может быть заразнее или лучше подавлять иммунную защиту организма.

Как отмечают "Известия", у получивших широкую известность британского и южноафриканского вариантов вируса мутаций вдвое меньше.

Новый вариант коронавируса получил временное название A.VOI.V2.

Все эти мутации могут повысить сопротивляемость коронавируса к антителам и увеличить его заразность, - отметили медики, обнаружившие новый штамм.

Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов считает, что в увеличении числа мутаций коронавируса нет ничего удивительного.

Чем больше проходит времени, чем больше у вируса есть возможностей к адаптации, тем больше мутаций накапливается. Это очередной этап эволюции вируса, — сказал он.

По словам профессора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрея Продеуса, сейчас выявлено более 1,5 тыс. различных штаммов.

Большой разницы с точки зрения иммунного ответа между ними нет. И при вакцинации ничего особенного делать не нужно. Вакцины в принципе делаются против консервативных участков, а не тех участков, которые вариабельны и могут быть подвержены мутациям, — сказал он.