Суд конфисковал контейнеровоз после инцидента в Суэцком канале

Суд египетского города Исмаилия по экономическим делам постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, пока владелец не выплатит 900 миллионов долларов компенсаций, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, владелец судна должен выплатить 900 миллионов долларов компенсаций. Сумма компенсации включает затраты администрации на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, потери канала вследствие его блокировки.

В иске администрация Суэцкого канала опирается на соответствующую статью египетского Закона о морской торговле, разрешающую конфисковать судно по решению специального суда.

23 марта контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение. 29 марта, судно сняли с мели после нескольких попыток, в операции участвовали более 15 буксиров, навигация возобновилась. Последние из 422 судов, ожидавших очереди из-за инцидента, прошли канал 3 апреля.

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