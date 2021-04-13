Биткоин достиг 62,7 тыс. долларов 

13 апреля цена биткоина снова побила исторический максимум, достигнув 62,7 тысячи долларов за монету (больше 27 млн.тенге), сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 14.23 по времени Нур-Султана рос в цене на 3,1% - до 62,7 тысячи долларов, а по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,84% - до 62,6 тысячи долларов.

Отмечается, что динамика везде приводится за сутки.

13 марта биткоин установил очередной исторический максимум на уровне 61 844 долларов, после чего начал коррекционное снижение, в рамках которого 25 марта падал до 50 427 долларов, то есть почти на 23%.