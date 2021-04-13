Бетономешалка въехала в магазин в Алматы

Бетономешалка врезалась в здание магазина в Алматы, сообщает zakon.kz.

Видео опубликовано в Instagram на странице dorogi_almaty_official.

Видимо тормоза отказали. Ул. Аскарова 3а. Заехал в магазин, - говорится в тексте публикации.

В полиции города отметили, что авария произошла 12 апреля в 18.30.

Водитель грузовой автомашиной Howo, следуя по ул.Аскарова в западном направлении на пересечении ул.Арычная, врезался в магазин. Водитель получил телесные повреждения, - сообщил начальник Управления дознания ДП Алматы майор полиции Олжас Шарипов.

По данным ведомства, факт расследуется Управлением полиции Наурызбайского района.