1 844 дефектных участков на 287 улицах нашли в Алматы

Заместитель руководителя Управления городской мобильности Алматы Ернур Абжахан рассказал о планах по ремонту городских улиц в мегаполисе, передает zakon.kz.

По состоянию на 8 апреля при обследовании улично-дорожной сети выявлено всего 1 844 дефектных участков (Алатауский – 303, Алмалинский – 347, Ауэзовский – 233, Бостандыкский – 268, Жетысуский – 120, Медеуский – 224, Наурызбайский – 170, Турксибский – 179) на 287 улицах города. Кроме того, имеются 564 дефектов и разрытий собственников инженерных сетей и коммунальных служб города, порядка 30 разрытий частных организаций. По состоянию на 13 апреля, по текущему ремонту задействовано 39 бригад, 160 ед. спецтехники, 394 рабочих. Работы ведутся на 35 улицах города. - сказал Ернур Абжахан.

По его словам, 12 апреля выполнено 3 058 м2 ямочного ремонта (205 дефектов), поднято 15 люков. Всего в период с 3 по 12 апреля устранено 2 141 дефектных участков общей площадью 25 107 м2, поднято 603 люка и решеток, завершены работы на 242 улицах (95 магистральных улиц и 147 улиц районного значения).

В целом в 2021 году планируется проведение среднего ремонта на 200 улицах протяженностью 196,5 км, в том числе на 17 магистральных улицах города (пр.Рыскулова, пр.Суюнбая, ул.Сатпаева, ул.Кудерина, ул.Жансугурова, пр.Райымбека, ул.Яссауи, ул.Шаляпина, ул.Момышулы, ул.Жандосова, пр.Сейфуллина, ул. Курмангазы, ВОАД, ТР ул.Халиуллина – Кульжинский тракт, ул.Северное кольцо, ул.Бурундайская,ул.Татибекова), протяженностью 38,4 км. В апреле месяце планируется начать работы по подготовительным и демонтажным работам. Работы по устройству асфальтобетонного покрытия планируется начать в мае месяце после весенней распутицы и установления сухой погоды. Завершение дорожных работ и обеспечение проезда транспорта по магистральным улицам планируется до конца июля месяца. По всем остальным улицам районного значения планируется завершить до конца октября, - заявил Ернур Абжахан.

Представитель акимата добавил, что капитальный ремонт дорог проведут в 10 микрорайонах (Ужет, Шанырак-5, Самгау, Алгабас, Нуршашкан, Кайрат, Алмерек, Курамыс, Тастыбулак, Думан) общей протяженностью 149,4 км, из которых на текущий год запланировано завершить 100 км. Из 10 микрорайонов по 8 проводятся работы по заготовке ЖБИ и завозу инертных материалов в отвал, в том числе по двум микрорайонам начаты работы по разработке корыта устройству оснований (Шанырак-5, Нуршашкан), а по остальным 6 микрорайонам планируется начать работы к 15 апреля после проведения опресовки и соответствующих испытаний по инжененерным сетям.

Что касается развязок, то ведется строительство 3-х транспортных развязок (пр.Сейфуллина – ул.Жансугурова, пр.Рыскулова – ул.Емцова, ул.Бухтарминская – Кульжинский тракт). В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию транспортную развязку на пересечении пр.Рыскулова – ул.Емцова, в 2022 году завершение двух развязок пр.Сейфуллина – ул.Жансугурова, ул.Бухтарминская – Кульжинский тракт.

На данный момент ведется строительство четырех пробивок улиц (пр.Абая,1-участок, пр.Абая, 2-участок, ул.Нурлы (МУРЗ), ул.Саина). В т.г. планируется ввести в эксплуатацию пробивку пр.Абая, 1 и 2 участков, ул.Нурлы, в 2022 г. планируется завершить ул.Саина (при условии своевременного выкупа участков). Продолжается реконструкция ул.Кунаева в мкр.Таусамал. Процедура выкупа (изъятия) земельных участков полностью завершены, до конца мая месяца планируется завершить физический снос домостроений, после чего будут начаты работы по расширению проезжей части и обустройству тротуаров. Работы будут полностью завершены к сентябрю, - заключил Ернур Абжахан.