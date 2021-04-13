Более 100 алматинцев с коронавирусом хотели попасть в общественные места

За три дня, с 9 по 12 апреля, 121 житель Алматы получил отказ в посещении фитнес-центров, СПА, боулингов и компьютерных клубов, сообщает zakon.kz.

Причиной отказа в доступе послужил пилотный проект "Ashyq", так как при сканировании QR кода установлен "красный" статус у 110 посетителей и "желтый" у 11, - сообщил Садвакас Байгабулов.

"Красный" статус – это заболевший COVID-19, а "желтый" - контактный с ним в кругу семьи или на работе, которые должны соблюдать изоляцию.

Заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы добавил, что нарушители будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 МРП.

На сегодня уже привлечены к штрафу три алматинца.

Также он сообщил о случаях, когда при сканировании жителем обнаруживается "красный" статус и он поспешно покидает место, не поставив в известность представителя объекта.

Это не позволит ему избежать штрафа, так как при сканировании статуса данные автоматически заносятся в систему. Алматинцам необходимо строго соблюдать домашний карантин (изоляцию), не перемещаясь по мегаполису, - заключил он.