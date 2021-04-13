Пользователей WhatsApp предупредили об уязвимости, ведущей к блокировке

Обнаружена новая уязвимость мессенджера WhatsApp, которая может заблокировать аккаунт пользователя, передает zakon.kz со ссылкой на Forbes.

Так, злоумышленники могут использовать слабые места приложения: привязку к номеру телефона и возможность лишить пользователя доступа к аккаунту через обращение к службе поддержки.

Мошенники используют такую схему обмана, которая предполагает запрос кода подтверждения при вводе личного мобильного номера. Он отправляется через SMS-сообщение, затем, после нескольких неудачных попыток, WhatsApp блокирует вход на 12 часов. После чего злоумышленники просят заблокировать аккаунт из-за якобы потери телефона, указывая при этом номер жертвы.

Это еще один тревожный взлом, который может повлиять на миллионы пользователей, потенциально подвергшихся этой атаке, - сказал представитель международной компании по антивирусному обеспечению ESET Джейк Мур.

Проблема заключается в том, что система мессенджера автоматически прорабатывает нужный запрос, не проверяя исходные данные настоящего владельца. Доффман отметил, что человек может навсегда лишиться доступа к аккаунту в случае, если злоумышленник трижды повторит подобную операцию.

В подобном случае придется обращаться к специалистам WhatsApp.