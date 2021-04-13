В горздраве Алматы прокомментировали слухи о нехватке врачей в Halyk Arena

В горздраве Алматы опровергли информацию о том, что в госпитале в Halyk Arena не хватает врачей, передает zakon.kz.

Управление общественного здоровья Алматы, рассмотрев обращение, опубликованное в СМИ и социальных сетях, о том, что в госпитале на Halyk Arena на 70 пациентов работает мало врачей и медики не справляются, официально сообщает, что изложенная информация не соответствует действительности, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по штатному нормативу в инфекционном отделении на 20 коек рекомендована одна должность врача-инфекциониста и 1 круглосуточный пост медсестры. По состоянию на 12 апреля 2021 года в Halyk Arena на 68 пациентов работали 9 врачей и 2 врача-реаниматолога.

Временный госпиталь Halyk Arena, развернутый в июле 2020 года на 1 000 койкомест и находившийся в резерве, начал свою работу с 1 апреля 2021 года. В госпитале работают врачи из "Центра фтизиопульмонологии". Здесь принимают пациентов с пневмонией и средней и легкой степенью тяжести КВИ.

Инфекционные койки развертываются поэтапно, исходя из госпитализации пациентов. Коллектив врачей будет развертываться согласно установленным нормативам, в соответствии с загруженностью. Всего на базе Halyk Arena может быть развернуто, при необходимости, 25 отделений, 15 медицинских постов.

Все вопросы кадрового, ресурсного, лекарственного обеспечения временного госпиталя решены в полном объеме, заявили в Управздраве.

Поскольку обращение анонимное, проверить его достоверность и объективность по журналам записей обхода врачей, консультаций и назначения лечения не представляется возможным, - отметили в горздраве.

Ранее сообщалось, что одна пациентка госпиталя в Halyk Arena пожаловалась на нехватку медиков.