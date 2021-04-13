Перестрелка в Шымкенте. Оглашен приговор по громкому делу

В Шымкенте вынесли приговор устроившим перестрелку в кафе Мырзабаеву и Рахметову. Их признали виновными и осудили к 16 и 18 годам лишения свободы, передает zakon.kz.

В Шымкенте осенью 2019 года в кафе произошла перестрелка. В ходе перестрелки погиб один человек, пятеро, в том числе подсудимые, пострадали.

Сегодня, 13 апреля в пресс-службе суда Шымкента сообщили, что вынесен приговор. На скамье подсудимых двое: Мырзабаев и Рахметов.

Мырзабаев обвинялся в организации незаконного хранения оружия, организации убийства, в группе лиц по предварительному сговору, организации покушения на убийство двух и более лиц.

Рахметов обвинялся в незаконном хранения огнестрельного оружия, убийстве в группе лиц по предварительному сговору, покушении на убийство двух и более лиц, хулиганстве с применением оружия.

Суд установил, что 29 октября 2019 года в кафе Мырзабаев будучи в сговоре с Рахметовым и "другими лицами" дал команду открыть стрельбу по потерпевшим.

В результате полученных огнестрельных ранений потерпевший Бакиров К. погиб на месте преступления, его знакомые Барпиев А. и Джолшибеков М. получили тяжкие телесные повреждения, а Жетписбаев Б. получил телесные повреждения средней тяжести. В ходе массовой стрельбы подсудимые Мырзабаев и Рахметов также получили огнестрельные ранения, повлекшие тяжкий вред здоровью, - говорится в сообщении.

Суд переквалифицировал действия Мырзабаева и Рахметова с покушения на убийство на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести.

Прокурор просил назначить подсудимым по совокупности преступлений 18 лет лишения свободы каждому. Сами подсудимые и адвокаты просили оправдать их.

Учитывая то, что Мырзабаев и Рахметов совершили особо тяжкое преступление, вину свою не признали и не раскаялись в содеянном, потерпевшая Бакирова Ж. не простила их, суд окончательно приговорил Мырзабаева к 18 годам, а Рахметова к 16 годам лишения свободы, с отбытием наказания в исправительном учреждении максимальной безопасности. Кроме того, с осужденного Рахметова в пользу потерпевшей Бакировой Ж. взыскан материальный ущерб в размере 250.000 тенге и моральный вред в размере 5 млн тенге, - отметили в суде.

За допущенные процессуальные нарушения в ходе следствия в отношении следователей и процессуального прокурора судом вынесены частные постановления.

Приговор не вступил в законную силу.