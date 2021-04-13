В начале апреля на дорогах Алматы устранено свыше 2 тыс. дефектных участков на 242 улицах

Около 40 бригад ремонтируют дороги в Алматы. До конца года отремонтируют дороги на 200 улицах, передает zakon.kz.

Информацию по состоянию дорог сегодня на онлайн-брифинге региональной службы коммуникаций озвучил заместитель руководителя Управления городской мобильности Алматы Ернур Абжахан. Он сообщил, что в текущем году планируется проведение среднего ремонта на 200 улицах протяженностью 196,5 км, в том числе на 17 магистральных улицах города.

По его словам, в Алматы протяженность улично-дорожной сети составляет 3096,8 км, из которых в настоящее время 298,5 км - не имеют твердого покрытия.

Как отметил Ернур Абжахан, к 2025 году планируется строительство 350 км новых дорог (2021 г. – 40,4 км, в 2022 г. – 80 км, в 2023 г. – 78,6 км, в 2024 г. – 80,6 км и в 2025 г. – 70,4 км). А также проведение ежегодного среднего ремонта дорог протяженностью не менее 200 км и текущего ремонта по покрытию асфальтом на более 350 тыс. кв. м.

Также он доложил о состоянии дорог на сегодняшний день.

В настоящее время 39 бригад задействовано на проведении текущего ремонта, а также 160 единиц спецтехники и 394 рабочих. Работы ведутся на 35 улицах города, - сообщил Ернур Абжахан.

К примеру, только за вчерашний день более чем на 3 тыс. кв. м выполнен ямочный ремонт, исправлено более 200 дефектов.

Всего в апреле устранен 2141 дефектный участок на 242 улицах Алматы.

В планах местных исполнительных органов провести средний ремонт еще на 200 улицах протяженностью 196,5 км, в том числе на 17 магистральных улицах города (пр. Рыскулова, пр. Суюнбая, ул. Сатпаева, ул. Кудерина, ул. Жансугурова, пр. Райымбека, ул. Яссауи, ул. Шаляпина, ул. Момышулы, ул. Жандосова, пр. Сейфуллина, ул. Курмангазы, ВОАД, ТР ул. Халиуллина – Кульджинский тракт, ул. Северное кольцо, ул. Бурундайская, ул. Татибекова) протяженностью 38,4 км.

До конца месяца планируется начать работы по подготовительным и демонтажным работам. Завершить дорожные работы планируется до конца июля. По всем остальным улицам районного значения планируется завершить работу до конца октября.

Касаемо строительства и капитального ремонта дорог в Алматы. По словам спикера, управлением городской мобильности запланированы работы в 10 микрорайонах (Ужет, Шанырак-5, Самгау, Алгабас, Нуршашкан, Кайрат, Алмерек, Курамыс, Тастыбулак, Думан) общей протяженностью 149,4 км, из которых на текущий год запланировано завершить 100 км.

Абжахан также рассказал о строительстве трех транспортных развязок (пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова, пр. Рыскулова – ул. Емцова, ул. Бухтарминская – Кульджинский тракт). Он добавил, что планируется ввести в эксплуатацию транспортную развязку на пересечении пр. Рыскулова – ул. Емцова, а уже в 2022 году завершится строительство двух развязок по пр. Сейфуллина – ул. Жансугурова, ул. Бухтарминская – Кульджинский тракт.

В настоящее время продолжается реконструкция ул. Кунаева в микрорайоне Таусамал, где до конца мая планируется завершить физический снос выкупленных домостроений, после чего будут начаты работы по расширению проезжей части и обустройству тротуаров. Работы будут полностью завершены к сентябрю 2021 года.