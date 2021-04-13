В Шымкенте имамы провакцинировались от COVID-19 в первый день Рамадана

В Шымкенте имамы провакцинировались от COVID-19 в первый день праздника Рамадан, сообщает zakon.kz.

Первым вакцину получил главный имам города Бакдаулет Абдрахманов, как и миллионы мусульман по всему миру держит пост. Тем не менее священнослужитель решил вакцинироваться — говорит, одно другому не мешает.

В первый день месяца Рамадана пришел вакцинироваться. Во время поста можно делать вакцину, потому что инъекция не прибавляет сил организму, не мешает посту. Но если вы вдруг почувствуете недомогание после прививки, вы можете на время прервать пост, это касается любых заболеваний. Но как только вы выздоровеете, нужно будет продержать пост до конца и прибавить к нему дни которые вы не держали его, - рассказал он Otyrar.kz.

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В этом году Рамадан продлится 30 дней: начнется 13 апреля и закончится 12 мая. 13 мая начнется Ораза Айт. Ночь Предопределения - Лейлат аль-Кадр - ожидается в ночь с 8 на 9 мая.

Фитр-садака в этом году установлена в размере 420 тенге.

Проекты, посвященные Рамадану, будут транслироваться в прямом эфире на канале "Халык арна".

Расписание поста и намаза в городах и регионах Казахстана можно скачать здесь.