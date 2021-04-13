Для мониторинга паводковой обстановки Скляр совершил облет приграничных районов столицы

13 апреля заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев и вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Серик Кожаниязов в целях мониторинга паводковой обстановки совершили облет приграничных районов столицы, сообщает zakon.kz.

В ходе облета произведен аэровизуальный осмотр территорий населенных пунктов 42-разъезд, Кажымукан, Коянды, Талапкер, Караоткель, Жибек Жолы, Косшы, Тайтобе, Кызылжар. Обследовано состояние Астанинского водохранилища, комплекс защиты Нур-Султана от затопления паводковыми водами реки Есиль, а также Преображенского гидроузла по руслу реки Нура.

Визуальный осмотр показал, что процесс снеготаяния идет стабильно, без образования водных разливов. Продолжается круглосуточный мониторинг как с земли, так и с помощью дистанционного зондирования через спутник.

В целом, на отдельных участках рек Акмолинской, Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей начался процесс ледохода.

Для предотвращения заторов на реках и озерах Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей проводятся взрывные работы по рыхлению льда.

Продолжается создание необходимых свободных объемов в водохранилищах Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.