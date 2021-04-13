Нечистотами залили лестничную площадку в Павлодаре

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как женщина ведрами выливает что-то в подъезд, сообщает zakon.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo)

По данным областной полиции, в Павлодаре 12 апреля в полицию обратился представитель КСК о принятии мер в отношении жильцов квартиры по адресу ул. Толстого, 68, которые вылили воду в подъезд.

Как установлено полицейскими, в квартире, расположенной на первом этаже, прорвало канализационную трубу и квартиру затопило водой и нечистотами.

Владелица стала выливать воду во двор, но в силу своего преклонного возраста, остальную воду она стала выливать в подъезд. По данному факту проводится проверка. пресс-служба ДП Павлодарской области