Как быстро похудеть, рассказали диетологи

Диетологи рассказали, какие продукты питания могут ускорить процесс похудения, передает zakon.kz.

Как сообщает belnovosti.by, для быстрого избавления от лишних килограммов диетологи советуют пересмотреть свой рацион питания. При этом специалисты отметили, что не только дефицит калорий поможет похудеть.

По их словам, некоторые продукты обладают способностью сжигать жировые отложения.

Диетологи дали пять советов:

1. Стоит чаще готовить домашнюю еду с использованием полезных пряностей. В частности, одним из самых мощных средств является куркума, которая поможет поддержать организм в непростой период похудения. Также стоит помнить о "волшебных" свойствах корня имбиря (помогает бороться с жировыми отложениями) и не забывать о полезных свойствах пряностей (корицы, гвоздики и различных видов перца.

2. Процесс сжигания жиров может быть и приятным. Особенно в том случае, если добавить в свой рацион порцию свежего ананаса.

3. Также не стоит забывать о питьевом режиме. Нужно пить обычную воду в большом количестве во время активного похудения (два литра в день). В жидкость можно добавлять лимоны, огурец и имбирь, что сделает напиток вкусным и весьма полезным.

4. Одним из самых лучших овощей для похудения является сельдерей, который содержит минимальное количество калорий. Также стоит обращать внимание на листовые овощи, которые обладают богатым составом и небольшим показателем калорийности.

5. Не забывайте пить чай: в первой половине дня стоит пить улун и пуэр, во второй половине дня - травяные чаи. Вечером отлично помогают расслабиться мята и ромашка.