Психолог Дмитрий Синарев рассказал, какие привычки мешают разбогатеть, передает zakon.kz.

Очень часто люди, объективно живущие в достатке, ощущают себя бедными. Они такими и являются, поскольку испытывают постоянное чувство неудовлетворенности своей жизнью. Им свойственно постоянно сравнивать себя с кем-то, у кого чего-либо больше: красивее жена, круче машина, престижнее должность, выше рост и так далее, - рассказал он агентству "Прайм".

По его словам, это бедняки, что называется, "по жизни", которым никогда не хватает ни денег, ни счастья, потому что у кого-то этого всегда будет больше. Он отметил, что нужно уметь ценить то, что имеешь сам.

Также психолог отметил, что распространена такая категория людей, которых он назвал "диванными завистниками". По его словам, они умеют обеспечивать свой достаток, но никогда не становятся богатыми. Они любят рассуждать о своей недооцененности, огромном внутреннем потенциале и прочих своих ресурсах, но ничего не делают для реализации себя. Они умеют мечтать, профессионально завидуют, но предпочитают отдых у телевизора или "зависание" в соцсетях.

Деньги, по своей сути, являются материальным эквивалентом энергии, которую мы тратим на свое жизнеобеспечение. Наше общение с миром - это во многом отдача своих знаний, умений, душевных сил. Помимо моральных, эмоциональных форм поощрения, мы получаем в ответ и денежные средства. И надо понимать, что для нас является наиболее важным, - подчеркнул психолог.

Например, можно ценить свою работу за прекрасные отношения с коллегами, но получать за нее скудную оплату.

Если для вас важнее атмосфера в коллективе - оставайтесь. Хотите повысить материальный достаток - уходите на место с большим окладом. Найти можно все и всегда. Однако всегда и за все приходится платить: временем, силами, здоровьем, - подытожил Синарев.