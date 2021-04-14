В США сотрудница полиции, застрелившая темнокожего, подала в отставку

Сотрудница полиции Бруклин-Сентера (штат Миннесота) Ким Поттер, которая, предположительно, застрелила на прошлой неделе темнокожего Данте Райта, подала в отставку, таким же образом поступил начальник управления города Тим Гэннон, передает zakon.kz.

Об этом, как сообщает ТАСС, 13 апреля заявил мэр города Майк Эллиотт.

По его словам, ранее за отстранение Поттер и Гэннона от должности высказались члены городского совета.

Сегодня утром мы получили прошение об отставке от сотрудницы полиции Ким Поттер, мы также получили прошение об отставке от шефа полиции, - сказал Эллиотт на пресс-конференции, которую транслировали центральные телеканалы.

Он утонил, что будет назначен и.о. начальника полицейского управления.

11 апреля сотрудники полиции Бруклин-Сентера остановили автомобиль 20-летнего Райта из-за нарушения правил дорожного движения. При попытке задержания Райт сел обратно в машину и попытался скрыться, после чего сотрудница полиции выстрелила в него. Автомобиль Райта проехал несколько улиц и врезался в другую машину. Райту оказали медицинскую помощь, однако он умер на месте. В городе начались массовые акции протеста.

Бруклин-Сентер является пригородом Миннеаполиса, где в настоящее время проходит резонансный судебный процесс, начавшийся 8 марта. Обвиняемым является бывший полицейский Дерек Шовин, который 25 мая прошлого года применил при задержании темнокожего Джорджа Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех стражей порядка, которые участвовали в аресте Флойда, уволили. Подсудимому инкриминируется непредумышленное убийство.

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После смерти Флойда в США произошли массовые протесты против жестокого обращения властей с афроамериканцами, а также беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.