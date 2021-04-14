Какой дефект автомобиля может оказаться фатальным

Эксперт отметил, что прежде всего, следует следить за тормозами, от их исправности которых зависит эффективное снижение скорости, и возможность избежать ДТП или смягчить последствия, сообщает zakon.kz со ссылкой на Прайм.

Это касается и шин, которые должны быть в хорошем состоянии и по сезону, рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

Естественно, в автомобиле должны быть исправны световые приборы: они предупреждают остальных участников движения о вашем присутствии, а в случае с сигналами поворота и о ваших намерениях. Неработающие лампочки стоп-сигналов могут спровоцировать аварию буквально на пустом месте, — предупреждает он.

Чтобы весенняя грязь в критический момент не помешала обзору, следует уделить внимание исправности щеток-стеклоочистителей и форсунок омывателей стекла. Не забывайте и про исправность звукового сигнала — после зимы мембраны могут выйти из строя.

Но и остальные части автомобиля нуждаются в постоянном внимании — рулевое управление, электрика, свет, двигатель должны быть исправны. Перед началом движения лучше выйти из машины и убедиться, что технические жидкости не текут. В противном случае начинать движение нельзя, заключил Васильев.