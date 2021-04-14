Более 30 казахстанцев скончались от КВИ и пневмонии за сутки

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 14 апреля, сообщает zakon.kz.
На 14 апреля лечение от КВИ продолжают получать 35 821 человек (35 322 КВИ+ и 499 КВИ-), из них в стационарах находится – 12 482 пациента, на амбулаторном уровне – 23 339 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 579 пациентов,
• в состоянии крайней степени тяжести – 162 пациента;
•на аппарате ИВЛ – 117 пациентов.
За сутки от коронавируса умерли 26 человек. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 3286 случаев с летальным исходом.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19
На 12 апреля 2021 года зарегистрировано 130 новых случаев заболевания, 5 случаев с летальным исходом. Выздоровел 101 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
Заболевших - 51 539, случаев с летальным исходом - 736, всего выздоровели – 50 304 человека.
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