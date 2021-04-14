Сердечный приступ во время матча случился у тренера "Акжайыка"

У главного тренера "Акжайыка" Владимира Мазяра случился сердечный приступ во время матча, передает zakon.kz.



Как сообщил директор уральского клуба Азамат Шайхы, тренеру удалось избежать госпитализации.

Главный тренер Владимир Мазяр не был доставлен в больницу. Врачебная бригада, которая дежурила на матче, осмотрела его прямо на стадионе. Он получил укол и необходимую медицинскую помощь, с ним все нормально. Он как специалист каждый момент принимает близко к сердцу, все время на эмоциях. Поэтому это сказалось на состоянии тренера и потребовалась помощь врачей, - сказал Vesti.kz директор ФК "Акжайык".

Ранее появилась информация, что 43-летнему Владимиру Мазяру стало плохо прямо во время игры с "Шахтером", и он с сердечным приступом был доставлен в больницу.

14 апреля состоялся матч "Акжайыка" и "Шахтера" со счетом 2:1. Футболисты карагандинского клуба забили себе два автогола.