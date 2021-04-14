Огонь с полыхающего сухостоя в Алматы едва не перекинулся на кладбища

За сутки пожарными Алматы совершено 19 выездов, в восьми из которых полыхал сухостой, передает zakon.kz со ссылкой на ДЧС города.

Основная сложность тушения природных пожаров заключаются в том, что техника не может подъехать и пожары приходиться тушить подручными средствами.

Так, 13 апреля в 12:29 в мкр. Кокмайса, по ул. Ангарская произошло загорание сухой травы и кустарников на общей 2000 квадратных метров, возникла угроза перехода огня на кладбище "Султан Корган", отчего могли повредиться оградки и надгробия памятников. Огонь был ликвидирован в 13:27 ранцевыми огнетушителями "Ермак", хлопушками и другими подручными средствами.

В ликвидации было задействовано восемь пожарных и две пожарные автоцистерны. Кладбище от огня отстояли.

Через 23 минуты, в 13:50 в Медеуском районе произошло загорание сухостоя на юго-восточном склоне горы. Отсутствовали подъездные пути для пожарных расчетов, пожарные следовали на место пешком.

Распространение огня в северном и южном направлении способствовали порывы ветра - 5-10 м/сек, создавалась угроза перехода огня на кладбище "Кенсай-2". Огонь ликвидировали в 15:08.

Территорию кладбища также удалось отстоять. В ликвидации огня было задействовано 17 человек личного состава и три единицы техники.

В этот день сухостой тушили в Алатауском, Наурызбайском, Медеуском, Турксибском районах города.

В этой связи ДЧС Алматы напомнил жителям: