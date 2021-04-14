Первая тренерская отставка сезона в казахстанском футболе откладывается

В стартовавшем Чемпионате Казахстана по футболу ФК "Атырау" пока не смог выиграть ни одного матча. Однако, пока главный тренер команды Арам Восканян останется на своем посту, передает zakon.kz.

Начальник управления физической культуры и спорта Атырауской области Ренат Ибрагимов пояснил, что Арам Восканян пока не утратил доверие областного руководства.

Мы верим, что ему по силам изменить ситуацию. Конечно же, ограничение финансирования, отразилось на формировании коллектива в межсезонье. Уже второй год мы видим труд тренерского штаба и всего футбольного коллектива, надеемся, что за всем этим придут и хорошие результаты. Восканян не понаслышке знаком с нашим футболом. Выступал пять лет за "Есиль-Богатырь", а потом успешно тренировал на родине. Арам Гайкович понимает сложность ситуации, и обсуждать его деятельность больше не будем, чтобы не навредить команде перед очередной игрой, - заявил глава облспорта в интервью Lifesport.

В клубе придерживаемся стратегии упора на силы местных футболистов. В команде превалируют воспитанники атырауского футбола, которым помогают в развитии несколько опытных легионеров