Национальный проект по развитию торговли разработали в Казахстане

14 апреля 2021, 10:22
Фото: kaztag.kz

Министерство торговли и интеграции РК разработало Национальный проект по развитию торговли Республики Казахстан на 2021-2025 годы, передает zakon.kz.

Согласно документу:

Объем несырьевого экспорта товаров и услуг в 2025 году составит 41 млрд долларов США.

Рост производительности труда (в оптовой и розничной торговле) 11,8% к уровню 2019 года.

Инвестиции в основной капитал (в оптовой и розничной торговле) 40% к уровню 2019 года;

Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики (в оптовой и розничной торговле) в ВВП в 2025 году – 5%.

Для этого понадобится решить несколько задач:

  1. Создание благоприятных условий для устойчивого роста внутренней торговли
  2. Повышение качества и безопасности продукции
  3. Улучшение доступа на внешние рынки и продвижение несырьевого экспорта

В рамках реализации национального проекта предусмотрено построение диверсифицированной и инновационной экономики.

В частности, речь идет о:

  • Расширении возможностей для роста и развития МСБ;
  • Развитии инфраструктуры и цифровизация базовых отраслей экономики;
  • Внедрении новых подходов привлечения инвестиций;
  • Сбалансированном регулировании предпринимательства;
  • Обеспечении здоровой конкурентной среды;
  • Развитии собственной научно-технологической и инновационной базы;
  • Развитии инфраструктуры и цифровизация базовых отраслей экономики.

Кроме того, предусматривается активное развитие экономической и торговой дипломатии, в рамках которой ставятся задачи по расширению торгово-экономического сотрудничества, а также продвижение и защита национальных интересов через активное участие в международных интеграционных объединениях; создание благоприятных условий для продвижения казахстанской продукции.

Ожидается от реализации проекта социально-экономический эффект, в частности, рост заработной платы занятых в торговле на 135,8% к базовому периоду 2019 года, а также создание 71,6 тысяч новых постоянных рабочих мест в оптовой и розничной торговле.

Планируется, что на развитие внутренней торговли понадобится 380 690 млн тенге, на развитие инфраструктуры качества - 36 332,7 млн тенге, на развитие внешней торговли - 261 943,9 млн тенге (448 523 млн тг – госгарантия).

Проект документа размещен на сайте "Открыте НПА" для публичного обсуждения до 27 апреля.

Ввести в действие постановление планируется с 1 июля 2021 года.


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