Запрещающие продажу земли иностранцам поправки направлены в Сенат

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты одобрили во втором чтении проект закона РК "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам земельных отношений", передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил секретарь комитета по аграрным вопросам Мажилиса Берик Оспанов, законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам земельных отношений" подготовлен в порядке законодательной инициативы президента РК Касым-Жомарта Токаева.

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в пять законодательных актов и касаются введения запрета на обладание иностранными землепользователями, юрлицами РК с иностранным участием, а также кандасами земельными участками сельхозназначения на праве частной собственности и на праве землепользования, - сказал он.

По его словам, законопроект одобрен палатой в первом чтении 7 апреля 2021 года. В ходе рассмотрения законопроекта депутатами внесены поправки на усиление целей внесения законопроекта. Кроме того, предусмотрены поправки редакционно-уточняющего характера, направленные на приведение в соответствие с действующим законодательство.

На заседании депутаты поддержали проект закона, после чего документ был направлен на дальнейшее рассмотрение в Сенат Парламента РК.

Принятый в 2016 году мораторий на предоставление сельхозземель в аренду иностранцам истекает 31 декабря 2021 года.

Оксана Скибан, Нур-Султан