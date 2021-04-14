Тенге резко укрепился на торгах

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11 часов средневзвешенный курс доллара составил 431,11 тенге, снизившись сразу на 2,47 тенге, передает zakon.kz.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 431-432,5 тенге, евро – 514-517,5 тенге, рос. рубль - 5,65-5,74 тенге.

Между тем цены на нефть растут на торгах 14 апреля.

Майские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,73%, составив $60,62 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае увеличились на 0,69% — до $64,11 за баррель.