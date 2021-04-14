На 33 улицах Алматы планируется ремонт дорог

14 апреля 2021, 11:43
Фото: uralskweek.kz

Акимат Алматы обратился к водителям, сообщает zakon.kz.

14 апреля планируется ремонт на 33 улицах. Алматинцев попросили корректировать свой маршрут.

Алатауский район:

1)Ул.Айналмалы (мкр.Теректи)
2)Ул.Бурундайское шоссе
3)Пр.Мамытова
4)Мкр.Ужет, ул.Красноармейская, ул.Садуакасова

Жетысуский район:

1)Ул.Жансугурова
2)Ул.Серикова
3)Ул.Ратушного

Ауэзовский район

1)Ул.Тохпанова
2)Ул.Анет баба

Наурызбайский район:

1)Ул.Сланова
2)Ул.Нуршайыкова
3)Ул.Таргап
4)Ул.Таргап 2
5)Ул.Арман
6)Ул. А. Сыгай
7)Ул.Кенжетаева

Алмалинский район:

1)Ул.Досмухамедова
2)Ул.Нурмакова
3)Ул.Жумалиева
4)Ул.Исаева

Медеуский район:

1)Талгарский тракт
2)Ул.Омарова
3)Пр.Аль-Фараби
4)Ул.Кунаева

Турксибский район:

1)Ул.Папанина
2)Ул.Айша биби
3)Ул.Енисейская

Бостандыкский район:

1)Ул.Утепова
2)Ул.Розыбакиева
3)Ул.Тимирязева
4)Ул.Радостовца
5)Ул.Ходжанова
6)Ул.Кожакеева

В акимате уточнили, что с начала апреля с наступлением благоприятных погодных условий устранено более 3800 дефектов (ямы, выбоины, просадки) на 256 улицах города, ямочным ремонтом отремонтировано более 27 800 м2 покрытия, поднято 604 люков и решеток, рихтовка и выправление 964 п.м. бортовых камней.


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