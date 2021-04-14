Полиция Алматы опровергла информацию о "маньяке-поджигателе" колясок

На днях ДЧС Алматы сообщил о том, что в городе завелся поджигатель колясок, оставленных в подъездах. В ДП Алматы высказались по этому поводу, передает zakon.kz.

Начальник ДП Алматы Канат Таймерденов сообщил, что создана специальная группа для поимки поджигателей. При этом он заверил, что в городе нет фактов массового поджога, тем более, именно колясок.

По словам главы алматинской полиции, по данным ЦОУ, на номер "102" поступало всего три вызова: один факт поджога в Бостандыкском районе и два - в Алмалинском.

Таймерденов заверил, что в течение недели злоумышленника найдут и привлекут к ответственности.

Ранее в ДЧС сообщали, что в 2021 году зарегистрировано 15 пожаров в четырех районах города (Алмалинский, Ауэзовский, Бостандыкский, Медеуский), горели детские коляски и другие предметы, складированные в подъездах первых этажей.

Согласно проведенных проверочных мероприятий установлено, что во всех случаях возникновения пожара послужили умышленные поджоги. В настоящее время материалы переданы в Департамент полиции Алматы, - отмечали в ДЧС.