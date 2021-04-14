В США полицейский застрелил подростка

Полицейский в США застрелил 16-летнего подростка, сообщает zakon.kz.

Трагический случай произошел в штате Мэриленд.

По данным полиции штата, патрульный полицейский выехал на вызов о подозрительном молодом человеке.

Он обнаружил подростка, вооруженного ножом и пистолетом. По словам очевидцев, он направил пистолет на стража порядка, тот в ответ выстрелил и ранил юношу. Один из свидетелей также говорит, что после первого выстрела юноша выхватил нож и попытался встать. Офицер приказал ему бросить оружие, - говорится в сообщении News.ru.

После этого полицейский сообщил о стрельбе и вызвал скорую. Позднее подросток скончался в больнице.

При изучении орудия выяснилось, что пистолет оказался оружием для игры в страйкбол, при этом "был очень похож" на настоящий. На время расследования полицейского отстранили от работы, - отмечается в статье.

Ранее сообщалось, что 11 апреля в Бруклин-Сентер (штат Миннесота) полицейский при задержании застрелил 20-летнего афроамериканца Данте Райте. После этого в городе начались беспорядки.